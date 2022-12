O sprawie pisze agencja Unian. Siergiej Jeżow, rosyjski dziennikarz, jak czytamy "popadł w niełaskę" u Dmitrija Miedwiediewa. Poszło o wpis, który dotyczył zapowiadanych przez ministra obrony Siergieja Szojgu przepisów, dotyczących podniesienia wieku poboru do 30 lat.

"Jeśli wiek poborowy (...) zostanie podniesiony do 30 lat, to ten patriotyczny obywatel z legitymacją partyjną Jednej Rosji na nazwisko Ilja Dmitriewicz Miedwiediew nadal ma szansę służyć ojczyźnie i podpisać kontrakt od pierwszego dnia. On pierwszy pójdzie do komisji poborowej, prawda, Dmitriju Miedwiediewie?" - napisał dziennikarz, oznaczając Dmitrija Miedwiediewa.

Jeżow nie otrzymał odpowiedzi na swoje pytanie, a Miedwiediew zablokował go. Na dowód dziennikarz opublikował w wątku zrzut ekranu.

Więcej żołnierzy

Na kończącej rok konferencji najwyższego dowództwa wojskowego Rosji minister obrony Federacji Rosyjskiej Siergiej Szojgu zaproponował zwiększenie liczby żołnierzy z 1,15 mln do 1,5 mln.

Szojgu zaproponował również podniesienie przedziału wiekowego obowiązkowej służby wojskowej w Rosji. Obecnie do wojska mogą być powoływani Rosjanie w wieku od 18 do 27 lat; po zmianach byłoby to 21-30 lat.

Przemawiając na zakończenie konferencji, Putin powiedział, że zgadza się z propozycjami Szojgu. Nie wiadomo dokładnie, kiedy ewentualnie zmiany miałyby wejść w życie.

Miedwiediew wielokrotnie demonstrował swoje antyukraińskie stanowisko i popierał wojnę na Ukrainie. Media podejrzewały nawet, że zatrudnił specjalistę, który redaguje jego agresywne wpisy w mediach społecznościowych.