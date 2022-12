Dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni przekazał: "Emerytowany papież dobrze odpoczął minionej nocy, jest absolutnie przytomny, a dzisiaj choć jego stan pozostaje ciężki, sytuacja obecnie jest stabilna".

Papież Franciszek ponawia swoje zaproszenie, by modlić się za niego i towarzyszyć mu w tych trudnych godzinach - dodał watykański rzecznik.

W piątek po południu w bazylice Świętego Jana na Lateranie odbędzie się msza za Benedykta XVI- zapowiedział Watykan.

Papież mówił o stanie zdrowia poprzednika na audiencji

W środę rano o tym, że Benedykt XVI jest bardzo chory, powiedział papież Franciszek podczas audiencji generalnej. Poprosił o modlitwę za swego poprzednika. Następnie Franciszek udał się do rezydencji emerytowanego papieża, by go odwiedzić.