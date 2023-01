Terenu w rejonie placu Świętego Piotra i prowadzącej do niego via della Conciliazione pilnują wzmocnione patrole sił porządkowych. Barierkami wyznaczono korytarze, którymi odbywać się będzie ruch wiernych.

"W stronę Watykanu zmierzają wierni"

Od wczesnych godzin porannych w stronę Watykanu zmierzają wierni i przedstawiciele duchowieństwa, by oddać hołd pierwszemu w dziejach emerytowanemu papieżowi, którego ciało będzie wystawione w bazylice Świętego Piotra od godziny 9 w poniedziałek do środy wieczorem.

Władze Rzymu podały, że spodziewane jest przybycie do Watykanu 30-35 tysięcy osób dziennie. To liczby wielokrotnie mniejsze niż w 2005 roku, gdy setki tysięcy wiernych oddały hołd Janowi Pawłowi II. Ludzie stali wtedy w kolejce do bazyliki kilkanaście godzin. Msza pogrzebowa Benedykta XVI pod przewodnictwem papieża Franciszka odbędzie się w czwartek rano.

Z Watykanu Sylwia Wysocka