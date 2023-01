We włoskich mediach rozpowszechniony został wizerunek 25-letniego Polaka i jego personalia po tym, gdy policja zidentyfikowała go na podstawie nagrań z kamer jako sprawcę napaści na dworcu na Izraelkę, do której doszło wieczorem 31 grudnia.

Na nagraniu widać scenę napaści na kobietę w pobliżu kas biletowych. Kobieta ugodzona nożem, to turystka, która przyjechała na kilka dni do Wiecznego Miasta. Poważnie ranna trafiła do szpitala.

Wcześniej media podawały, że kobieta została zaatakowana po tym, gdy bezdomny zobaczył na jej plecaku żydowskie symbole. Podejrzany jest o próbę zabójstwa na tle nienawiści rasowej.

Z Rzymu Sylwia Wysocka