MSZ zakomunikowało, że decyzja jest odpowiedzią na "kolejny nieprzyjazny krok" władz Estonii, którym - według niego - było zredukowanie personelu ambasady Rosji w Tallinie o połowę - z 17 do ośmiu osób, a więc do takiego samego stanu liczebnego, jaki obowiązuje ambasadę Estonii w Moskwie.

Oskarżenia Rosji wobec Tallina

W wydanym w poniedziałek oficjalnym oświadczeniu MSZ Rosji oskarża rząd w Tallinie o "celowe niszczenie relacji" pomiędzy oboma państwami. Twierdzi też, że Tallin "podniósł do rangi polityki państwowej" wrogość wobec Rosji i "totalną rusofobię". Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa stwierdziła, że "estoński reżim dostał to, na co zasłużył". Media przypominają, że Estonia postanowiła w ubiegłym tygodniu przekazać Ukrainie pakiet pomocy wojskowej o wartości 113 mln euro, w tym pojazdy wojskowe, amunicję i wszystkie swoje 155-milimetrowe haubice.

Jak miał powiedzieć Kaimo Kuusk, ambasador estoński w Ukrainie, Tallin chciał dzięki tej decyzji uniemożliwić innym krajom usprawiedliwienia i wyjaśnienia, "dlaczego nie mogą zapewnić Ukrainie broni niezbędnej do wygrania wojny". Po wyjeździe ambasadora Laidre jego funkcje w ambasady Estonii w Moskwie przejmie charge d'affaires.