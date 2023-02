Reklama

Poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal. odpowiedział na pytanie dotyczące Joe Bidena w Polsce i czy może spotkać się w naszym kraju z Wołodymyrem Zełenskim.

Pewnie takie prawdopodobieństwo jest, chociaż pamiętajmy, że Putin na pewno będzie eskalował w najbliższych dniach. Najbliższe dni to prawdopodobnie będzie próba dużego natarcia na Ukrainę - odpowiedział.

Wizyta Petra Szijjarto w Mińsku

Reklama

Obserwujmy, co się dzieje na Białorusi, Białoruś jest tutaj istotnym czynnikiem. W sensie formalnym Białoruś jest w tej wojnie, dlatego że użyczała już swojego terytorium dla działań Putina, na samym początku i później, z terytorium Białorusi wylatywały rakiety, ale faktycznie wszyscy liczą jeszcze na to, że Łukaszenka się powstrzyma przed wpuszczeniem Rosjan na większą skalę na Białoruś tak, żeby z Białorusi operowali i atakowali Kijów - ocenił.

Według posła "każda forma legitymizacji tego reżimu, który popiera Putina, jest napluciem w twarz naszym interesom narodowym". Polska ma tu szczególną sytuację - dodał. A więc w tych najbliższych dniach rzucam światło na to, co się dzieje z Łukaszenką. On powinien być postawiony przed twardym ultimatum, a nie poklepywany po plecach przez węgierskich polityków - dodał.