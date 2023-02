W związku z przeprowadzeniem nowych ustaleń, dotyczących zaangażowania Holzamera (1906-2007) w narodowy socjalizm, ZDF zmienił już informacje biograficzne na stronie internetowej stacji.

Reklama

Wyniki dochodzenia

We wtorek nadawca opublikował także wyniki dochodzenia w sprawie życiorysu swojego pierwszego szefa, który pełnił to stanowisko w latach 1962-1977. Holzamer zataił swoje członkostwo w SA – paramilitarnej organizacji bojowej niemieckiej nazistowskiej partii NSDAP, a także swoje członkostwo w NSDAP, które miało miejsce od 1937 do 1945 roku (Holzamer przyznawał się tylko do członkostwa w latach 1937-39).

Wizerunek, który nakreślił Holzamer, nie odpowiada prawdzie historycznej – skomentował obecny dyrektor ZDF Norbert Himmler. Jego zasługi w okresie powojennym, jako profesora na nowo otwartym Uniwersytecie w Moguncji i pierwszego dyrektora ZDF, kontrastowały z jego zaangażowaniem w reżim nazistowski, który częściowo ukrywał, a częściowo reinterpretował.

Reklama

Zdaniem historyka Martina Sabrowa, który weryfikował życiorys Holzamera, "po 1945 roku Karl Holzamer nie przedstawiał zgodnie z prawdą istotnych aspektów swojej postawy politycznej i ideologicznej w okresie nazistowskim".

"Badania mają charakter prowizoryczny"

Jak podkreślił Sabrow, badania te mają na razie charakter prowizoryczny. Dla ich pełnego potwierdzenia potrzebne byłyby dalsze ustalenia, które przyjrzałyby się bliżej postawie politycznej i karierze dziennikarskiej Holzamera w czasach nazistowskich, a w szczególności jego pracy jako reportera radiowego i korespondenta wojennego – a z drugiej strony własnego traktowania swojej przeszłości po 1945 roku przez władze alianckie i niemieckie, a także w swoich prywatnych i publicznych wypowiedziach - wyjaśnił Sabrow.

Sprawa sfałszowanej biografii Holzamera wypłynęła przy okazji obchodzonego w tym roku przez ZDF 60-lecia stacji. “W trakcie przygotowań archiwum firmy ZDF sprawdziło informacje biograficzne, stwierdzając nieprawidłowości. W rezultacie zlecono wewnętrzne kwerendy, korzystając nie tylko z archiwum ZDF, ale także z zasobów archiwów państwowych, w tym Archiwum Federalnego" – poinformowało dpa.