Trwa 359. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Do okupowanego Ługańska, na wschodzie Ukrainy, przybyła kolejna ekipa instruktorów z Iranu, która ma szkolić rosyjskich żołnierzy w zakresie wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych, poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Rosja otrzymuje od Iranu głównie różne modele dronów Shahed i najczęściej są to tzw. drony kamikadze do jednorazowego użytku. Śledź relacje na żywo na dziennik.pl

