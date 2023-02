Prezydent Biden spotkał się we wtorek w Pałacu Prezydenckim z prezydentem Andrzejem Dudą, a także m.in. premierem Mateuszem Morawieckim. Następnie, po godz. 17.30 wygłosił w Arkadach Kubickiego pod Zamkiem Królewskim w Warszawie, skierowane do narodu polskiego. W przemówieniu amerykański przywódca podkreślił m.in. zobowiązanie USA do wypełniania zapisów Traktatu Północnoatlantyckiego i obrony każdej piędzi ziemi państw Sojuszu, dodał też, że wsparcie USA dla Ukrainy nie będzie zachwiane.

We wpisie na senackim profilu na Twitterze poinformowano, że po przemówieniu Biden rozmawiał z marszałkiem Grodzkim. "Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki rozmawiał z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem po jego wystąpieniu w Arkadach Kubickiego" - czytamy.

Także marszałek Grodzki odniósł się do spotkania z Bidenem we wpisie na Twitterze. "Jesteśmy niezwykle dumni, że prezydent Stanów Zjednoczonych jako przywódca wolnego świata, zjednoczonego we wsparciu Ukrainy, drugi raz w ciągu roku odwiedził Polskę. Rozmowa z Joe Bidenem była dla mnie honorem i zaszczytem" - napisał.

Z kim jeszcze spotkał się Biden?

Po przemówieniu Biden spotkał się także m.in. z premierem Mateuszem Morawieckim. Zapowiadane było także jego spotkanie z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim oraz liderem PO Donaldem Tuskiem.

W środę, z udziałem prezydenta USA odbędzie się szczyt Bukaresztańskiej Dziewiątki, czyli formatu zrzeszającego państwa wschodniej flanki NATO: Bułgarię, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację i Węgry. W spotkaniu weźmie także udział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Podczas szczytu przywódcy będą rozmawiali o dalszym wzmacnianiu wschodniej flanki NATO, o zbliżającym się szczycie Sojuszu w Wilnie, a także o dalszym wsparciu Ukrainy.