Sellin w programie TVP 1 pytany był o wycieczki z Izraela. Polska jest zawsze otwarta na wycieczki z Izraela, natomiast chodziło o wycieczki organizowane przez ministerstwo edukacji Izraela. Tu były pewne problemy do omówienia, w tym sprawa broni - powiedział.

Poinformował, że wczoraj w Ministerstwie Spraw Zagranicznych odbyło się spotkanie z przedstawicielami państwa Izrael, na którym podpisano wstępne porozumienie na temat wznowienia tych zorganizowanych wycieczek.

"O szczegółach nie mogę mówić"

O szczegółach nie mogę mówić, bo to wstępne porozumienie musi być jeszcze zatwierdzone przez oba rządy. Myślę, że to się dokona bardzo szybko i będzie zakomunikowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych - dodał.

Sellin powiedział, że obu stronom zależy na tym, aby sprawę ostatecznie załatwić przed 19 kwietnia. Przypomniał, że 19 kwietnia w Polsce mamy 80. rocznicę wybuchu powstania w gettcie warszawskim. Poinformował, że na tegoroczne uroczystości przyjedzie prezydent Izraela, przyjedzie prezydent Niemiec. Na uroczystości i chcemy ten temat mieć wówczas zamknięty. Obu stronom zależy na osiągnięciu porozumienia - mówił.

Problemy z wycieczkami

W połowie czerwca 2022 r. ministerstwo edukacji Izraela poinformowało o odwołaniu wyjazdów edukacyjnych do Polski dla uczniów szkół średnich. Ministerstwo uzasadniło swoją decyzję tym, że pojawiły się problemy, które uniemożliwiły właściwe i bezpieczne informowanie uczniów podczas podróży. Rzecznik MSZ Łukasz Jasina przekazał wówczas, że powrót do dotychczasowych zasad, m.in. wycieczek młodzieży żydowskiej z udziałem uzbrojonych służb izraelskich, nie jest możliwy.

Młodzież izraelska tradycyjnie przyjeżdżała do Polski latem, by zwiedzić byłe niemieckie nazistowskie obozy w celu zdobycia wiedzy o Holokauście i uczczenia pamięci pomordowanych. Wyjazd ten od dawna uważany jest za kamień milowy w izraelskiej edukacji, a przed wybuchem pandemii co roku brało w nim udział ok. 40 tys. izraelskich uczniów.

Autor: Olga Łozińska