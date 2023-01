Minister edukacji nauki Przemysław Czarnek uczestniczył w Lublinie w obchodach Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

W Polsce w wielu miejscach, od Auschwitz-Birkenau przez Majdanek, Bełżec, Sobibór i wiele innych miejsc, upamiętniamy ofiary tego, co Niemcy zgotowali światu w tamtym czasie. Upamiętniamy za nasze państwowe pieniądze. Wszystko po to, żeby nie przestawać mówić światu, do czego prowadzi nienawiść między ludźmi, do czego prowadzi nienawiść rasowa, do czego prowadzi nazizm - zwrócił uwagę Czarnek.

Jego zdaniem przez wiele lat wydawało się, że to upamiętnianie i przypominanie przynosi efekty. Ale niestety nie udaje się, bo dzisiaj mamy podobną rzecz – holocaust na terenie Ukrainy. Mamy do czynienia z ludobójstwem na narodzie ukraińskim, dokonywanym przez Rosjan, przez Putina. Zatem nie możemy ustawać w wysiłkach i dalej mówić ludziom: nigdy więcej wojny, nigdy więcej nienawiści między ludźmi, nigdy więcej zbrodniczych reżimów totalitarnych – komunizmu, nazizmu, ale też tego ruskiego miru, który chcą nam dzisiaj - mniej więcej na wzór komunistów czy nazistów - zgotować Rosjanie - ocenił szef MEiN.

Rozmowy z Izraelem

Zapewnił, że jest w stałym kontakcie z ambasadorem Izraela w Polsce. W tych dniach będę również rozmawiał z ministrem edukacji Izraela po to, żeby odnowić relacje polsko-izraelskie, odnowić kontakty młodzieży polskiej i izraelskiej, żeby pokazywać Polskę w świetle takim, jakim powinna być pokazywana - z jej piękną kulturą, z piękną historią, pięknymi wiekami współistnienia tych narodów tutaj w Polsce, ale też, żeby pokazywać młodzieży - i polskiej, i izraelskiej to, do czego prowadzą tego rodzaju totalitaryzmy, jak niemiecki nazizm - wyjaśnił minister Czarnek.

"Taka historia nie powinna się nigdy wydarzyć"

Dyrektor lubelskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Robert Derewenda nawiązał do wystawy IPN “Zagłada Żydów europejskich”, która prezentowana jest w pobliżu pomnika Ofiar Getta Lubelskiego. Taka historia nie powinna się nigdy wydarzyć. Niemcy próbowali zjednoczyć czy zorganizować również Polaków przeciwko ludności wyznania mojżeszowego - to się nie udało. Chcieli podzielić się odpowiedzialnością za ten Holocaust już w czasie II wojny światowej - podkreślił Derewenda.

Zwrócił uwagę, że współcześnie próbuje się zamazać ten obraz, próbuje się w jakiś sposób obwinić Polaków, jakoby biorących udział, zgadzających się na to, co było w czasie II wojny światowej. Jako IPN stoimy na straży pamięci. Jesteśmy to winni właśnie ofiarom Holocaustu, jak również Polakom, którzy byli prześladowani przez Niemców i, którzy w części przynajmniej, pomogli społeczności żydowskiej” – podkreślił dyrektor lubelskiego IPN.

Uczestnicy uroczystości w Lublinie złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem Ofiar Getta Lubelskiego. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu został ustanowiony przez ONZ, by uczcić pamięć 6 milionów Żydów zamordowanych przez Niemców podczas II wojny światowej. Jego datę wyznaczono na 27 stycznia, rocznicę zajęcia przez Armię Czerwoną w 1945 r. niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau.

Autorka: Gabriela Bogaczyk