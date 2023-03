Ukraina otrzyma starsze wersje czołgów Abrams, M1A1, a nie jak pierwotnie zapowiadano M1A2 - poinformował we wtorek rzecznik Pentagonu generał Pat Ryder. Jak dodał, decyzję podjęto w porozumieniu z władzami Ukrainy, by przyspieszyć dostawy czołgów tak, by były gotowe do jesieni.

Ta decyzja pozwoli nam znacząco przyspieszyć terminy dostaw i dostarczyć te ważne zdolności Ukrainie do jesieni tego roku - powiedział Ryder podczas briefingu prasowego podkreślając, że decyzja została podjęta "w bliskiej koordynacji z Ukrainą". Reklama Nowy plan ma polegać na modernizacji kadłubów czołgów będących w magazynach sił zbrojnych USA i wyposażeniu w "podobne" zdolności, co nowsze M1A2, w tym zaawansowany pancerz i armatę 120 mm oraz ciężki karabin maszynowy kalibru 50 mm. Zaznaczył, że pierwotna wersja planu, wyposażenie Ukrainy w 31 nowych M1A2, oznaczała, że termin dostawy wynosiłby ponad rok. Pierwotny koszt był szacowany na 400 mln dolarów. Szef BBN o przekazaniu Abramsów Ukrainie: Moment, który zapisze się w historii Zobacz również Reklama W tym terminie nie dotrą… Ryder przyznał, że czołgi nie dotrą na Ukrainę na czas jej spodziewanej wiosennej ofensywy, ale dodał, że będą przydatne w "średnim terminie". Odzyskanie terytorium w drodze ofensywy będzie oczywiście ważne, ale również ważne będzie utrzymanie tych zdobyczy, jak również odstraszanie przyszłej rosyjskiej agresji - powiedział rzecznik Pentagonu. Zapowiedział też, że ukraińskie załogi zostaną przeszkolone z użycia tych czołgów. Wcześniej rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby stwierdził, że podstawowe szkolenie amerykańskich żołnierzy na Abramsach trwa 6-8 tygodni. Z Waszyngtonu Oskar Górzyński Bartosz Lewicki Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję