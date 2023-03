W ubiegłym roku – gdy szefem MSZ był Ja’ir Lapid – Jerozolima w trakcie rozmów z Warszawą zakładała przeniesienie wycieczek do innych państw. Z kanclerzem Olafem Scholzem rozmawiano wręcz o przeniesieniu Marszu Żywych do Niemiec. Jerozolima naciskała też na organizacje, by nie jeździły do Polski bez ochrony, bo to potwierdzałoby, że jest tu bezpiecznie.

