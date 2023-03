Reklama

"Spotkałem się dzisiaj ze Zbigniewem Rauem. Porozumieliśmy się w sprawie powrotu polskiego ambasadora do Izraela i położenia kresu napięciom między naszymi krajami" - napisał na Twitterze Cohen, który przybył w środę do Warszawy, aby spotkać się z ministrem Rauem.

Polska "ważnym państwem w Europie"

Polska jest obecnie ważnym państwem w Europie - podkreślił izraelski minister.

"Powołanie ambasadora Polski w Izraelu pozwoli na wznowienie pracy dyplomatycznej, która jest potrzebna w świetle wyzwań, które przed nami stoją" - mówił Cohen na konferencji prasowej w Warszawie.

"Nowy rozdział w relacjach z Polską"

Premier Izraela Benjamin Netanjahu pozytywnie przyjął zapowiadany powrót polskiego ambasadora do jego kraju, mówiąc, że symbolizuje to "pozytywny krok naprzód" w stosunkach dyplomatycznych z Polską - podał "Jerusalem Post".

"Rozpoczynamy nowy rozdział w relacjach z Polską. Przywrócenie polskiego ambasadora do Izraela i wycieczek szkolnych do Polski to ważne kroki w stronę wzmocnienia relacji między dwoma krajami" - stwierdzono w oświadczeniu MSZ Izraela, na które powołał się dziennik.

Porozumienie szefów MSZ Polski i Izraela

Szefowie MSZ Polski i Izraela podpisali w środę w Warszawie porozumienie porządkujące zasady organizacji izraelskich wizyt edukacyjnych w Polsce i gwarantujące także stronie polskiej możliwość organizacji wizyt edukacyjnych w Izraelu na tych samych zasadach.

W połowie czerwca 2022 r. ministerstwo edukacji Izraela poinformowało o odwołaniu wyjazdów edukacyjnych do Polski dla uczniów szkół średnich. Ministerstwo uzasadniło swoją decyzję tym, że pojawiły się problemy, które uniemożliwiły właściwe i bezpieczne informowanie uczniów podczas podróży. Jak przekazywało polskie MSZ, powrót do dotychczasowych zasad wycieczek młodzieży żydowskiej z udziałem uzbrojonych służb izraelskich nie jest możliwy.

Minister Rau podkreślił, że w toku trwających niemal rok negocjacji, którym przewodziło MSZ i w których uczestniczyli także przedstawiciele ministerstwa edukacji i nauki, udało się dojść do porozumienia, a jako naczelną zasadę przyjęto równoprawność stron i wzajemność świadczeń.