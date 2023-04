Autorami apelu są m.in. były szef niemieckiej federacji związków zawodowych (DGB) Reiner Hoffmann, były poseł SPD Michael Mueller oraz Reiner Braun z Międzynarodowego Biura Pokoju. Wśród sygnatariuszy znaleźli się także były przewodniczący Bundestagu Wolfgang Thierse i były komisarz UE Guenter Verheugen - pisze w sobotę portal dziennika "Berliner Zeitung".

"Rośnie niebezpieczeństwo rozszerzenia działań wojennych"

Sygnatariusze zachęcają kanclerza Olafa Scholza wraz z Francją "do pozyskania do mediacji przede wszystkim Brazylii, Chin, Indii i Indonezji, aby szybko doprowadzić do zawieszenia broni". Z każdym dniem "rośnie niebezpieczeństwo rozszerzenia działań wojennych" - głosi apel zainicjowany przez historyka Petera Brandta, syna byłego kanclerza Niemiec Willy'ego Brandta (SPD).

Wojna nuklearna

Nad Europą zawisł "cień wojny nuklearnej", a świat nie może "osunąć się w nową wielką wojnę". Jest "najważniejszą rzeczą", by teraz "zrobić wszystko dla szybkiego zawieszenia broni, powstrzymania rosyjskiej wojny agresji i znalezienia drogi do negocjacji". Dopiero wtedy można "utorować drogę do wspólnego porządku bezpieczeństwa w Europie" - napisano w apelu opublikowanym przez gazety "Frankfurter Rundschau" i "Berliner Zeitung".

Z Berlina Berenika Lemańczyk