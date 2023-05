"Rosja musi zostać odcięta od Krymu, by nie mogła wykorzystywać go dla swoich celów wojennych" – oświadczył przedstawiciel wywiadu wojskowego Ukrainy (HUR) Andrij Czerniak. Rosję trzeba zachęcić do "krymskiego gestu dobrej woli” – wskazał.

Rosję bez wątpienia należy odciąć od Krymu. Zrobić tak, by Rosja nie mogła wykorzystywać tymczasowo okupowanego półwyspu w celach wojennych i w końcu wykonała "krymski gest dobrej woli" – powiedział Czerniak przypominając, jak wiosną 2022 roku Rosja wycofywała swoje wojska z obwodów kijowskiego, czernihowskiego i sumskiego przekonując, że jej działania są gestem „dobrej woli".

Przedstawiciel HUR odniósł się do jednego z wywiadów generała Bena Hodgesa, byłego dowódcy wojsk lądowych USA w Europie, w którym mówił on, że Krym jest decydujący w wojnie, jaką Rosja prowadzi przeciwko Ukrainie.

Póki Rosja okupuje Półwysep Krymski Ukraina nie będzie bezpieczna. Jeśli spojrzycie na mapę, to Krym z wojskami rosyjskimi przypomina kindżał, wymierzony w podbrzusze Ukrainy – powiedział Hodges.

Sewastopol w ogniu. "Kara boska"

Zobacz również

Przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego zgodził się z tym twierdzeniem i oświadczył, że HUR „usilnie zaleca" Rosjanom opuszczenie Krymu, a Siły Zbrojne Ukrainy prowadzą działania na krymskim odcinku.

Kilometrowe korki na bezprawnie zbudowanym moście z Kerczu do Rosji to prawidłowa reakcja. HUR Ministerstwa Obrony Ukrainy usilnie zaleca opuszczenie okupowanego Krymu póki jeszcze istnieje taka opcja – powiedział Czerniak.

Wybuch w Sewastopolu

W sobotę w Sewastopolu, siedzibie stacjonującej na Krymie rosyjskiej Floty Czarnomorskiej, wskutek wybuchu zniszczonych zostało ok. 10 zbiorników z produktami naftowymi o łącznej pojemności ok. 40 tys. ton.

Inny przedstawiciel HUR Andrij Jusow oświadczył, że to "kara Boża między innymi za zabitych cywilów w Humaniu". Dodał także, że "ta kara będzie długotrwała".

Humań to miasto w środkowej Ukrainie, gdzie w wyniku piątkowego ataku rakietowego Rosji na blok mieszkalny zginęło 23 cywilów, w tym sześcioro dzieci.

Z Kijowa Jarosław Junko
Olga Papiernik