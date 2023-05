W wydanym oświadczeniu policja wyjaśniła, że osoby te aresztowane zostały pod zarzutami zakłócania porządku publicznego, naruszania spokoju oraz zmowy w celu zakłócania porządku publicznego.

Komendant Karen Findlay, która kierowała operacją policji w czasie koronacji, zapewniła, że policja "absolutnie rozumie publiczne zaniepokojenie po aresztowaniach, których dokonano dziś rano".

Ale - jak podkreśliła - "pilnowaliśmy licznych protestów w okresie przygotowań do koronacji, a także podczas niej, bez interwencji. Naszym obowiązkiem jest robić to w sposób proporcjonalny, zgodnie z odpowiednimi przepisami. Mamy również obowiązek interweniować, gdy podczas protestu łamane jest prawo i może on spowodować poważne zakłócenia".

Pewne kontrowersje wzbudziły zatrzymania w sobotę przeciwników monarchii. Jeszcze przed rozpoczęciem uroczystości policja aresztowała kilku członków antymonarchistycznej grupy Republic, w tym jej lidera Grahama Smitha.