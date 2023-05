Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar poinformowała w poniedziałek, że siły ukraińskie pod Bachmutem przesuwały się do przodu przez kilka dni - relacjonuje ISW. Malar nie wskazała, gdzie doszło do tych kontrataków. Wcześniej, 14 maja, rzecznik armii Serhij Czerewaty mówił, że są to postępy rzędu 150-600 metrów w różnych kierunkach w rejonie Bachmutu.

Dowódca ukraińskich sił lądowych gen. Ołeksandr Syrski nazwał postępy pod Bachmutem pierwszym sukcesem w obronie miasta, ale zastrzegł, że sukcesy te są jedynie częściowe - podkreślają analitycy.

"Siły rosyjskie nadal podejmowały ataki"

"15 maja siły rosyjskie nadal podejmowały ataki lądowe na Bachmut i jego przedmieścia, a siły ukraińskie kontynuowały operacje obronne w kierunku Bachmutu" - informuje ISW. Strona ukraińska mówi o nieudanym ataku rosyjskim w kierunku Hryhoriwki i Bohdaniwki (9 km na północny zachód od Bachmutu) oraz miejscowości Iwaniwske i Predteczyne (14 km na południowy zachód).

Rosjanie potwierdzają walki wokół Bohdaniwki, Iwaniwskego i Biłej Hory. Źródła powiązane z Grupą Wagnera twierdzą, że Rosjanie stracili pozycje na południowy zachód od Iwaniwskego - relacjonuje think tank.