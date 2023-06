We wtorek Franciszek był na badaniach w Gemelli i to one - według gazety - upewniły lekarzy o konieczności nowego zabiegu chirurgicznego.

Rano w środę papież spotkał się z wiernymi na audiencji generalnej.

Hospitalizacja potrwa kilka dni

Hospitalizacja pooperacyjna papieża potrwa kilka dni- ogłosił dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej.

