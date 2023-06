"Na pewno moja córka się broniła. Może gdyby się nie broniła, to by żyła" – powiedziała w rozmowie z grecką telewizją MEGA matka zamordowanej na Kos 27-letniej Anastazji, której ciało zostało znalezione w niedzielę w północnej części wyspy. Dodała, że "kara śmierci dla mordercy mojej córki do za mało".