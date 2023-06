W środę około godz. 12 do budynku sądu ma być doprowadzony główny podejrzany w sprawie zamordowania Polki 32-letni Banglijczyk. Jak wcześniej informowały media, dostał on czas na przyznanie się do winy do środy do południa.

Podejrzany konsekwentnie nie przyznaje się do winy.

Pytany przez PAP prawnik podejrzanego Banglijczyka nie chciał komentować sprawy, utrzymując, że w tej chwili jego klient jest oskarżany o uprowadzenie Polki i gwałt. Być może dziś pojawią się nowe wiadomości, zobaczymy – dodał.

Przed wejściem do budynku sądu, który znajduje się w mieście Kos we wschodniej częściej wyspy, pojawiają się greccy reporterzy, relacjonujący sprawę zabójstwa Anastazji Rubińskiej, którą żyje cała Grecja.

Jak powiedział we wtorek pełnomocnik rodziny Anastazji mec. Jarosław Kowalewski, podejrzany Banglijczyk ma w środę usłyszeć zarzut zabójstwa.

Polscy śledczy w dochodzeniu?

Trwają rozmowy ze stroną grecką o dopuszczeniu polskich śledczych do udziału w czynnościach ws. zabójstwa 27-letniej Polki na wyspie Kos – powiedział w środę PAP rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prok. Anna Placzek-Grzelak.

Prokurator w rozmowie z PAP powiedziała, że w Grecji są już dwaj prokuratorzy z Wrocławia. Wcześniej w środę poinformował o tym minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

Proceder sprowadzenia zwłok do kraju

Rzeczniczka pytana przez PAP, czy prokuratura będzie brała udział w procedurze sprowadzenia zwłok zamordowanej kobiety do Polski, powiedziała, że w Grecji nadal prowadzone są czynności przez tamtejszych śledczych i nie jest w stanie obecnie powiedzieć, kiedy zwłoki zostaną sprowadzone do Polski. Nie możemy też dziś powiedzieć, czy prokuratura będzie brała udział w procedurze sprowadzenia zwłok do kraju – powiedziała prok. Placzek-Grzelak.

Zamordowana na Kos Anastazja zaginęła w poniedziałek 12 czerwca. Pracowała w jednym z hoteli. W niedzielę greckie media poinformowały, że znaleziono ciało 27-letniej Polki. Zwłoki zostały znalezione około godz. 19 czasu lokalnego, około kilometra od domu 32-latka z Bangladeszu, aresztowanego wcześniej przez policję i 500 metrów od miejsca, w którym w sobotę znaleziono telefon komórkowy Polki.

Przeprowadzona w poniedziałek późnym wieczorem na wyspie Rodos sekcja zwłok Polki potwierdziła śmierć przez uduszenie. Lekarze podkreślili jednak, że ciało było w stanie zaawansowanego rozkładu, co znacznie utrudniało badania.

Polskie śledztwo w sprawie zabójstwa kobiety prowadzi Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu.





Z Kos Marcin Furdyna