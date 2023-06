Była doradczyni prezydenta Donalda Trumpa nagrała jego rozmowę, w której szczegółowo omawiał dokument Pentagonu zawierający plany ataku na Iran z autorami książki o swojej prezydenturze, którzy nie mieli prawa dostępu do tajnych informacji - poinformowały we wtorek CNN i portal brytyjskiego dziennika "The Guardian".

Nagranie zostało wykonane rutynowo przez doradczynię b. prezydenta. Margo Martin rejestrowała rozmowy Trumpa z autorami, aby upewnić się, że uwzględniają jego komentarze. Nagranie, które uzyskała stacja CNN, zrobiła w 2021 roku w klubie golfowym. Jest dowodem w oskarżeniu b. prezydenta o przetrzymywanie tajnych dokumentów po opuszczeniu Białego Domu. W sumie Trumpowi postawiono 37 zarzutów świadomego i niezgodnego z prawem przetrzymywania tajnych dokumentów oraz utrudniania śledztwa.

Klauzula tajności

Nagranie wskazuje, że prezydent nie tylko pokazuje i omawia z niepowołaną osobą tajny dokument, ale też że ma świadomość, iż jest on opatrzony klauzulą tajności.

To są wojskowe dokumenty, mówi Trump, omawiając z autorem przygotowane w Pentagonie plany ataku na Iran. Jako prezydent mogłem go odtajnić - mówi. Teraz nie mogę, ale to wciąż jest tajemnica - dodaje.

Paweł Auguff