"Wracamy do domu z Turcji i wieziemy z powrotem naszych bohaterów. Ukraińscy żołnierze: Denys Prokopenko, Swiatosław Pałamar, Serhij Wołynski, Ołeh Chomenko, Denys Szłeha wreszcie będą ze swoimi bliskimi. Chwała Ukrainie!" - napisał Zełenski w serwisie Telegram.

Prezydent Ukrainy opublikował nagranie, na którym wita się z obrońcami Azowstalu przed wejściem do samolotu na tureckim lotnisku.

W maju 2022 roku obrońcy Mariupola, w obwodzie donieckim, po niemal trzech miesiącach walk w tym w oblężonym przyczółku na terenie zakładów metalurgicznych Azowstal, trafili do rosyjskiej niewoli. 21 września w ramach wymiany jeńców z Rosją władzom ukraińskim udało się uwolnić 215 wojskowych, w tym dowódców obrony Mariupola i zakładów Azowstal.

Pięciu dowódców z Azowstalu – dowódcy pułku Azow Denys Prokopenko i Światosław Pałamar, dowódca 36. brygady piechoty morskiej Serhij Wołynski oraz Denys Szłeha i Ołeh Chomenko – trafiło do Turcji i miało tam pozostać do końca wojny. Była to część ustaleń z Rosją, w których ważną rolę miał odegrać turecki prezydent Recep Tayyip Erdogan.

"Omówiliśmy różne wspólne projekty"

Zełenski poinformował również, że podczas spotkania z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem "omówiliśmy różne wspólne projekty, które możemy wspólnie wdrożyć, aby wzmocnić nasze państwa i zapewnić większe bezpieczeństwo, więcej miejsc pracy i większy wzrost gospodarczy".

Jak dodał, dotyczy to "współpracy wojskowo-przemysłowej, rozwoju technologii, produkcji dronów i innych strategicznych branż".

Zełenski poinformował, że zaprosił Turcję do "przyłączenia się do zakrojonych na szeroką skalę prac w ramach odbudowy i transformacji Ukrainy". "Jestem wdzięczny Turcji za jej nieustające wsparcie dla integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy. Wierzę, że razem możemy zrobić jeszcze więcej, ratując życie i chroniąc stabilność" - dodał.