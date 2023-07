"Aż 70 proc. Niemców jest niezadowolonych z pracy rządu federalnego, co stanowi nowy negatywny rekord" - wynika z sondażu ośrodka Insa zleconego przez "Bild am Sonntag". Kolejne spadki poparcia to w dużym stopniu skutek sporów w ramach koalicji - twierdzi portal "Welt". Zadowolenie z rządu kanclerza Olafa Scholza wyraziło jedynie 23 proc. ankietowanych.

Jeśli chodzi o partie wchodzące w skład rządzącej koalicji, to obecnie cieszą się one w sumie 39-procentowym poparciem. Na SPD zagłosowałoby 19 proc. respondentów, na Zielonych - 13 proc., a na FDP - 7 proc. "To najniższy wynik od początku pracy tego rządu" - zauważa "Welt".

Chadecy z CDU/CSU mają poparcie na poziomie 27 proc., prawicowo-populistyczna AfD - 20 proc., a Lewica - 5 proc. Pozostałe partie zdobyłyby łącznie 9 proc.

"Koalicja nie może dojść do porozumienia"

Jak przypomniał "Welt", koalicja SPD, Zieloni i FDP od miesięcy nie może dojść do porozumienia w związku z ustawą o energetyce budowlanej (GEG) i przepisach dotyczących ogrzewania. Uchwalenie ustawy w Bundestagu w ostatni piątek zostało wstrzymane przez Federalny Trybunał Konstytucyjny. Parlamentarzyści będą mogli podjąć decyzje w tej sprawie dopiero po wakacyjnej przerwie - 8 września.

"Kolejną kontrowersyjną kwestią jest budżet na 2024 rok z uwagi na cele oszczędnościowe ministra finansów Christiana Lindnera (FDP), podstawowe zabezpieczenie dzieci i zasiłek dla rodziców" - dodał portal "Welt".

Bartosz Lewicki