Tak wynika z opublikowanego w czwartek sondażu "BW-Trend" dla stacji SWR. 19 procent oznacza wzrost o 7 punktów procentowych w porównaniu z badaniem z marca 2023 roku. I jest to najwyższa wartość, jaką kiedykolwiek zmierzono dla AfD w "BW-Trend". We wrześniu 2016 r., w czasie kryzysu migracyjnego, było to 17 proc.

Tracą wszystkie inne partie

Wszystkie inne partie reprezentowane w parlamencie landowym tracą poparcie. CDU pozostaje jednak najsilniejsza. Chrześcijańscy Demokraci mają 26 procent poparcia. Jest to spadek o jeden punkt procentowy w porównaniu z marcowym sondażem. Zieloni premiera Winfrieda Kretschmanna mają teraz tylko 24 procent (minus 2 punkty). Jest to najniższy wynik Zielonych w "BW Trend" od maja 2014 roku - pisze portal stacji SWR.

SPD nadal spada. Socjaldemokraci mają tylko 13 procent (minus 2 punkty). FDP traci jeszcze więcej i kończy z 7 procentami. Pozostałe partie razem uzyskałyby 11 procent. Dla porównania: w wyborach landowych w marcu 2021 r. Zieloni uzyskali 32,6 procent, CDU 24,1 procent, SPD 11, FDP 10,5, a AfD 9,7 procent.

AfD rośnie w siłę w całych Niemczech

Jak pisze w piątek portal dziennika "Bild", w sąsiednim kraju związkowym, Nadrenii-Palatynacie, "również krąży widmo AfD". Jak pokazuje "Politrend" dla SWR, 16 procent zagłosowałoby na AfD, gdyby wybory odbyły się w niedzielę. Dla porównania: w ostatnich wyborach landowych AfD uzyskała połowę tego wyniku: 8,3 proc..

Według sondaży INSA w całym kraju AfD jest drugą największą siłą z 20,5 proc. poparcia. Tylko CDU/CSU może liczyć na więcej, bo 27 procent - zauważa "Bild".

Z Berlina Berenika Lemańczyk