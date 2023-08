W centrum Erfurtu w Niemczech doszło w piątek późnym wieczorem do masowej bójki z udziałem prawie 20 osób. Według policji grupa mężczyzn w wieku od 19 do 23 lat wygłaszała podżegające wypowiedzi i skandowała radykalne prawicowe hasła. Kilku przechodniów zwróciło na to uwagę i skonfrontowało się z mężczyznami. Trzy osoby zostały ranne.

Podczas bójki 23-latek rozpylił gaz pieprzowy odstraszający zwierzęta, który przyniósł ze sobą. Według policji mężczyzna należy do prawicowej grupy ekstremistycznej - pisze portal tygodnika "Spiegel".

Wszczęto postępowania

Funkcjonariuszom udało się zidentyfikować wszystkich sprawców. Wszczęto kilka postępowań, m.in. za podżeganie, używanie znaków niekonstytucyjnych organizacji i niebezpieczne uszkodzenie ciała.