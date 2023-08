Zarzuty postawiono trzem mężczyznom w wieku 48, 25 i 23 lat, którzy w sobotę wszczęli bójkę w marinie w Montgomery, atakując jej czarnego pracownika. Jak wynika z nagrań wideo, które obiegły sieć w ostatnich dniach, do ataku później dołączyli inni członkowie grupy, a potem w obronie pracownika stanęła grupa czarnych mężczyzn dopingowana przez wielu świadków. Według CNN pierwotnym powodem kłótni było nieprawidłowe zacumowanie łodzi używanej przez grupę.

Brak motywów rasistowskich

Jeden z mężczyzn został zatrzymany, dwóch kolejnych ma się zgłosić do posterunku policji w Selmie. Mężczyźni usłyszą zarzuty napaści. Jak powiedział we wtorek szef policji Montgomery Darryl Albert, śledczy dogłębnie zbadali, czy w grę wchodziły motywy rasistowskie, jednak takich nie stwierdzono. Spodziewane są też kolejne zarzuty dla innych uczestników; pierwotnie zatrzymano 13 z nich. Policja zaapelowała o stawienie się do złożenia wyjaśnień jednego z Afroamerykanów, który atakował uczestników bójki składanym krzesłem.

Montgomery, stolica Alabamy, w latach 50. była centrum walki o zniesienie segregacji rasowej i prawa obywatelskie Afroamerykanów. W 2019 r. mieszkańcy wybrali pierwszego czarnoskórego burmistrza w historii miasta.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński