40-latek z miejscowości Alcamo opisał warunki odbywania kary we własnym domu jako nie do zniesienia: nieustanne kłótnie z żoną, miejsce nie do życia.

Reklama

Dlatego w ciągu dwóch dni dwa razy uciekł z domu, łamiąc przepisy dotyczące pobytu w areszcie domowym, w nadziei na zaostrzenie kary.

Został znaleziony przez karabinierów dzięki elektronicznej bransoletce, którą ma nałożoną.

Reklama

Sędzia zawrócił skazanego do domu

Nie daję już rady, wolę być w więzieniu niż w domu z tą kobietą - powiedział cytowany przez Ansę. Nie przekonał jednak sędziego, przed którym stanął po ucieczce. Dotychczasowa kara została utrzymana; mężczyzna musiał wrócić do domu.