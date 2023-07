Zapytany, czy uważa, że brak określenia podczas szczytu konkretnych ram czasowych przyjęcia Ukrainy do NATO, może osłabić morale wojsk tego kraju, Wallace odparł, że nie sądzi, by tak się stało, po czym zwrócił uwagę, iż Ukraina zawsze prosi o więcej, nawet po otrzymaniu kolejnej partii uzbrojenia.

Tu mała uwaga: czy nam się to podoba, czy nie, ludzie chcą wdzięczności. Moja rada dla Ukraińców jest taka, zauważcie, że czasami przekonujecie kraje do oddania własnych zapasów. I tak, ta wojna jest szlachetną wojną i tak, widzimy, że walczycie w tej wojnie nie tylko o siebie, ale o nasze wolności. Ale czasami trzeba przekonać ustawodawców na Wzgórzu Kapitolińskim w Ameryce, trzeba przekonać wątpiących polityków w innych krajach, że warto, że się opłaca i że coś za to dostaną. Taka jest po prostu rzeczywistość - powiedział Wallace.

"…i wiesz, nie jesteśmy Amazonem"

Dodał, że czasami słyszy się "narzekania" ze strony amerykańskich kongresmanów i senatorów na temat wsparcia dla Ukrainy, że "daliśmy 83 miliardy dolarów lub cokolwiek takiego, i wiesz, nie jesteśmy Amazonem".

Wallace ujawnił, że w czerwcu zeszłego roku on sam również powiedział Ukraińcom, że w kwestii broni Wielka Brytania nie jest internetowym dostawcą: - Powiedziałem Ukraińcom w zeszłym roku, kiedy jechałem 11 godzin do Kijowa, aby otrzymać listę - powiedziałem, że nie jestem Amazonem.

Reakcja Zełenskiego

Myślę, że zawsze byliśmy bardzo wdzięczni Wielkiej Brytanii, jej premierowi i ministrowi obrony, panu Wallace'owi (...). Po prostu nie wiem, co on ma na myśli, jak inaczej powinniśmy mu podziękować. Niech do mnie napisze. Możemy co rano budzić się i dziękować ministrowi osobiście - powiedział Zełenski. Wielka Brytania jest naszym partnerem, jesteśmy jej wdzięczni, może minister chce czegoś specjalnego (...). Myślę jednak, że mamy dobre stosunki - dodał.

Zełenski zwrócił się również do obecnego na sali ukraińskiego ministra obrony Ołeksija Reznikowa:Ołeksij, czy masz złe relacje z (brytyjskim) ministrem obrony? A może są świetne? To podziękuj mu. Zadzwoń do niego dzisiaj. W odpowiedzi na to Reznikow wstał i podziękował Wallace'owi, co wywołało wesołość na sali.