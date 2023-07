Stolica Apostolska poinformowała w oświadczeniu w środę, że w trakcie pobytu w Waszyngtonie kardynał Zuppi spotkał się z przewodniczącym Konferencji Biskupów Stanów Zjednoczonych arcybiskupem Timothy Broglio, z którym rozmawiał o wojnie na Ukrainie i inicjatywach Watykanu na rzecz ofiar, a także pokoju.

Reklama

Ponadto przewodniczący włoskiego Episkopatu spotkał się z członkami Komisji ds. Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie przy rządzie USA, którym przedstawił "naturę i przebieg misji powierzonej przez papieża". Przedmiotem rozmowy było to, jak uczynić ją bardziej skuteczną - wyjaśniono w komunikacie.

Spotkanie w Białym Domu

Reklama

W części na temat spotkania w Białym Domu Watykan zaznaczył, że papieski wysłannik przekazał prezydentowi Joe Bidenowi list od papieża Franciszka i podkreślił, że odczuwa on "ból z powodu cierpienia wywołanego przez wojnę".

Trwające ponad godzinę spotkanie kardynała Zuppiego z amerykańskim prezydentem "przebiegło w klimacie wielkiej serdeczności i wzajemnego wysłuchania" - zaznaczono.

"Podczas rozmowy zapewniono o pełnej gotowości do wspierania inicjatyw na polu humanitarnym, zwłaszcza na rzecz dzieci i osób najsłabszych, zarówno by udzielić odpowiedzi na ten kryzys, jak i sprzyjać drodze do pokoju" - ogłosił Watykan.

W środę delegacja watykańska uczestniczyła w śniadaniu modlitewnym w Senacie, w trakcie którego kardynał Zuppi miał okazję poinformować uczestników o swoich spotkaniach podczas kolejnych etapów misji pokojowej. W jej ramach odwiedził w czerwcu Kijów i Moskwę. W czasie spotkania w Kongresie, dodał Watykan, wyrażono uznanie dla wysiłków Stolicy Apostolskiej i podkreślono, że na każdym spoczywa odpowiedzialność, by zaangażować się na rzecz pokoju.

Z Watykanu Sylwia Wysocka