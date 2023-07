Według danych meteorologicznych upały w Turcji osiągną szczyt w tym tygodniu, najgoręcej będzie w środę w zachodniej i południowej części kraju. W czwartek temperatury wyniosą od 40 do 45 st. Celsjusza, a w piątek spadną o ok. 10 stopni. Wśród najgorętszych miast Turcji znalazł się m.in. Stambuł. Oznacza to, że temperatura w kraju przekracza obecnie o 4 - 9 stopni normę sezonową.

Ryzyko wystąpienia pożarów wzrasta, gdy temperatury przekraczają 40 st. Celsjusza. Nawet najmniejsza iskra może doprowadzić do wybuchu ognia, a 90 proc. pożarów jest spowodowanych błędem człowieka - pisze serwis CNN.

"Nigdy nie widziałem takich temperatur"

Te temperatury mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia. Nie wychodźcie z domów! Przełóżcie pracę na jutro - zaapelował Sen. Pracuję w zawodzie od 40 lat, nigdy nie widziałem takich temperatur - dodał.

Turecka redakcja CNN zwraca uwagę na zagrożenia dla zdrowia, takie jak możliwość udaru słonecznego i niewydolności narządów. Bez względu na to, ile środków ostrożności się podejmie, przy tak wysokich temperaturach męczy się serce i inne narządy - ostrzega serwis.