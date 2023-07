Według meteorologa będzie dużo deszczu, wiatru, porywistego wiatru, burz, a nawet śniegu w weekend w wyższych partiach Alp. Niestety należy również zauważyć, że obecnie nie widać żadnej zmiany w sytuacji pogodowej i prawdopodobnie potrwa to co najmniej do 15 sierpnia! - powiedział Jung "Bildowi".

A wszystko to w czasie, gdy Niemcy są na wakacjach i wszyscy z niecierpliwością czekają na lato - zauważa portal.

Fatalna pogoda w Niemczech

Według Junga możemy teraz spodziewać się dłuższej fazy chłodu trwającej od 10 do 14 dni, z opadami deszczu. Zwłaszcza w czwartek zapowiada się "pogoda jak jesienią. Ciepłe letnie, czy nawet gorące dni około lub powyżej 30 stopni nie są w zasięgu wzroku" - stwierdził Jung.

Winny jest prąd strumieniowy. Utrzymuje falę upałów w regionie śródziemnomorskim i daje nam zimne, pochmurne i mokre dni. Sierpień może stać się całkowitą porażką z punktu widzenia letniej pogody - przyznał ekspert.

Z Berlina Berenika Lemańczyk