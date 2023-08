Pieskow o wyborach 2024 w rozmowie z The New York Times: Nasze wybory prezydenckie to nie prawdziwa demokracja, to kosztowna biurokracja. Putin zostanie ponownie wybrany w przyszłym roku z ponad 90 procentami głosów.

Wybory prezydenckie w Rosji zaplanowano na 17 marca 2024 r.