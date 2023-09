Według rzecznika rosyjscy okupanci często tak robią, gdy zamierzają uciec z jakiegoś terytorium.

Kowaliow dodał, że okupanci kontynuują na zajętych terenach Ukrainy przygotowania do lokalnych pseudowyborów, które mają się odbyć 10 września. Na przykład w budynku szkoły w wiosce Wynohradowe w obwodzie chersońskim zorganizowali sztab „wyborczy”. Zastraszają też miejscową ludność, by nakłonić ją do głosowania.

Wojska ukraińskie kontynuują ofensywę m.in. w obwodzie zaporoskim, który sąsiaduje z chersońskim.