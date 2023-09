"Na lotnisku w Kopenhadze nie został wpuszczony do Danii rosyjski wiceminister zdrowia Oleg Sałagaj, który miał zamiar uczestniczyć w konferencji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)" - podał portal Politico we wtorek wieczorem.

Politico powołał się na komunikat ambasady rosyjskiej w Kopenhadze. Media duńskie podały, że MSZ Danii bada tę sprawę - dodał portal. Reklama W Kopenhadze odbywa się w dniach 12-14 września konferencja WHO z udziałem państw europejskich należących do organizacji. Dania wezwała Moskwę 1 września do zredukowania personelu ambasady rosyjskiej w Kopenhadze, do poziomu obowiązującego w ambasadzie Danii w Moskwie. Media duńskie prognozowały, że wydalonych zostanie 10 dyplomatów Rosji. Redukcje mają nastąpić do 29 września br. Weronika Papiernik Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję