Po tym, jak przez Libię przetoczył się huragan Daniel, co najmniej 10 tysięcy osób uznano za zaginione. Przynajmniej tak twierdzą oficjalne agencje pomocowe w Libii, np. Czerwony Półksiężyc. Jednak najnowsze szacunki co do ofiar śmiertelnych wydają się jeszcze bardziej przygnębiające. Według brytyjskiego "Guardiana" należy mówić nawet o 20 tysiącach zmarłych.

Zwłoki na ulicy i masowe groby w Libii Reklama Te zatrważające dane pochodzą od dyrektora Centrum Medycznego Al-Bayda, Abdula Rahima Maziqa, podaje "Guardian". Pełna skala zniszczeń w tym północnoafrykańskim kraju wciąż nie jest jasna, ponieważ agencje pomocowe mają trudności z dotarciem do odciętych obszarów kraju dotkniętego katastrofą. Symbolem zniszczeń jest miasto portowe Derna, liczące w chwili katastrofy blisko 100 tys. mieszkańców. Huragan Daniel uderzył w północne wybrzeże Libii w sobotę wieczorem. Reklama W katastrofie zginęły całe rodziny. Relacje z miejsca zdarzenia mówią o zwłokach leżących na ulicy. Brakuje wody pitnej. Według cytowanego przez gazetę ministra lotnictwa cywilnego w administracji zarządzającej wschodnią Libią [kraj od lat jest podzielony politycznie - red.] skala zniszczeń okazała się jeszcze gorsza niż początkowo przewidywali urzędnicy. Morze nieustannie wyrzuca dziesiątki ciał - powiedział Hichem Abu Chkiouat. Odbudowa będzie kosztować miliardy dolarów. Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) w Libii poinformowała w środę, że co najmniej 30 tys. osób zostało przesiedlonych w Dernie, mieście najbardziej dotkniętym przez huragan Daniel. Reklama "Guardian" donosi, że konieczne stało się natychmiastowe grzebanie ciał w celu uniknięcia rozprzestrzeniania się chorób. Setki osób chowano więc w zbiorowych mogiłach. Mieszkańcy Derny błagali ponoć o nowy szpital polowy, ponieważ dwie istniejące placówki medyczne w mieście stały się prowizorycznymi kostnicami. Zbyt późna pomoc w Libii Komisja techniczna ds. oceny szkód, utworzona przez zarząd dróg i mostów, ogłosiła, że zasięg zawalonej sieci drogowej w Dernie szacuje się na 30 km. Obszar zdewastowany przez powodzie objął 90 hektarów, pięć mostów uległo zniszczeniu, wylicza "Guardian". Pomoc napływa z krajów historycznie związanych z Libią, w tym z Turcji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Egiptu, gdzie ogłoszono trzydniową żałobę. Zachód wysyła ciężarówki z pomocą i lekarzy. Francja organizuje szpital polowy, z pomocy skorzysta około 500 osób dziennie. Brytyjska gazeta konstatuje, że można odnieść wrażenie, że międzynarodowa operacja pomocy doraźnej była zbyt powolna, ponieważ uwaga skupiła się na trzęsieniu ziemi w Maroku. Eksperci zaś potrzebowali czasu, aby zdać sobie sprawę ze skali katastrofy. Tomasz Mincer Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję