Na swoim koncie na portalu X (dawnym Twitterze) Miedwiediew potępił NATO jako "faszystowskie" i porównał je do Osi Hitlera, mówiąc, że jeśli dojdzie do eskalacji konfliktu, przyniesie to poważniejsze konsekwencje niż te, których doświadczono na całym świecie podczas II wojny światowej.

Reklama

Miedwiediew: Jesteśmy gotowi na konflikt z NATO

Wygląda na to, że Rosja ma coraz mniejszy wybór poza bezpośrednim konfliktem naziemnym z NATO, które przekształciło się w otwarcie faszystowski blok, taki jak Oś Hitlera, tylko większy. Jesteśmy gotowi, nawet jeśli wynik końcowy zostanie osiągnięty znacznie większym kosztem dla ludzkości niż w 1945 roku… - napisał Miedwiediew.