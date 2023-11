Słabo skrywana nienawiść rozwiniętej części Unii Europejskiej do Polski, Polaków, a w szczególności PiS, będzie się nadal utrzymywać i pogarszać ich stosunki z rozwiniętymi krajami Europy (przede wszystkim Niemcami i Francją). Będą mieli na to nadzieję. tam do władzy dojdą inne siły proeuropejskie – stwierdził Miedwiediew w artykule dla "Rossijskaja Gazieta", którego cytuje agencja TASS.

Miedwiediew znowu atakuje Polskę

Obecnie czołowe państwa UE uważają polskie władze za złośliwych parobków, którzy egoistycznie wykorzystują wszystkie swoje instytucje wyłącznie do własnych, egoistycznych celów i nie wnoszą nic do europejskiej skarbonki. A po rozpoczęciu specjalnej operacji wojskowej, kiedy Polska przywłaszczyła sobie chwałę zaciekłego obrońcy umierającej Ukrainy i głównego sojusznika USA w regionie, ta opinia tylko się umocnił – napisał.

Miedwiediew twierdzi, że UE może upaść

Można przypuszczać, że w dłuższej perspektywie przyczyni się to do destabilizacji samej struktury UE, aż do pełnowymiarowego konfliktu w "przyjaznej” rodzinie europejskiej, a nawet upadku Unii Europejskiej na skutek działań Polski – dodał.

Kim jest Dmitrij Miedwiediew?

Dmitrij Anatoljewicz Miedwiediew to rosyjski polityk, prawnik i działacz państwowy. Urodził się 14 września 1965 roku w Leningradzie, obecnie znanym jako Petersburg. Był prezydentem Federacji Rosyjskiej w latach 2008-2012, a także wicepremierem w latach 2005-2008 i premierem Rosji w latach 2012-2020. Od 2020 roku pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Jest znany z ostrej krytyki Zachodu.