DGP: Kiedy do Polski napłyną pierwsze pieniądze z KPO?

Jan Olbrycht: Jest szansa, że pod koniec tego roku, choć dotyczy to tylko zaliczek – na wydatki z poszerzonej pożyczki (Polska zadeklarowała, że interesuje ją cała pula pożyczkowa, a nie jedna trzecia tej puli – red.) oraz w związku z inicjatywą RePowerEU, którą kraje członkowskie mogą dopisać do swojego zmienionego w tym zakresie KPO. Z tego, czego się nieoficjalnie dowiedziałem, wynika, że rozmowy na temat uzgodnienia tych zmian trwają i nie przebiegają bez problemów. A muszą zostać zatwierdzone do końca grudnia 2023 r.

