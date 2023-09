Epicentrum wstrząsu znajdowało się na głębokości 3 kilometrów. Nie zanotowano większych szkód z wyjątkiem oderwania się fragmentów tynku na jednej z ulic w Neapolu - podały władze miejskie. Natychmiast rozpoczęły się kontrole budynków, przede wszystkim szkół przed ich otwarciem.

Decyzję o zamknięciu szkół podjęto w miejscowości Pozzuoli pod Neapolem.

Najsilniejszy od 40 lat wstrząs

To był nie tylko najsilniejszy wstrząs podczas obecnej aktywności trwającej w ostatnich tygodniach, ale także od czterech dekad - wyjaśnił we włoskich mediach Mauro Antonio Di Vito z krajowego Instytutu Geofizyki i Wulkanologii. Jak zaznaczył, podczas najnowszej fazy aktywności rozpoczętej we wtorek zanotowano około 60 wstrząsów.

Proces ten jest kontynuowany i prędkość podnoszenia się ziemi lekko się intensyfikuje - poinformował.

Zgodnie z procedurami bezpieczeństwa w pierwszych godzinach po wstrząsie wstrzymany został ruch kolejowy na wielu trasach, a pociągi miały poważne opóźnienia.

Ruch kolejowy, przede wszystkim pociągów dużej prędkości, jest powoli wznawiany.

Na terenie wokół Pół Flegrejskich zamieszkuje około 80 tysięcy osób. Po obecnym wstrząsie eksperci mówią w mediach o pilnej konieczności rewizji planów ewakuacji z tych obszarów.

Z Rzymu Sylwia Wysocka