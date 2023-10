Rodzice Ethana Crumbleya są oskarżeni o to, że należąca do nich broń nie była wystarczająco zabezpieczona, oraz o "ignorowanie potrzeb syna w zakresie zdrowia psychicznego".

Crumbley zabił kolegów - Madisyn Baldwin, Tate Myre, Hana St. Juliana i Justina Shillinga w Oxford High, około 40 mil (60 kilometrów) na północ od Detroit w listopadzie 2021 roku. Rannych zostało również sześciu uczniów i nauczyciel.

Crumbley przyznał się do terroryzmu i morderstwa. Może grozić mu wyrok dożywocia bez możliwości zwolnienia warunkowego.

Adwokaci rodziców twierdzą, że strzelaniny w szkole nie można było przewidzieć i choć rodzice popełniali błędy, nie powinny one skutkować oskarżeniem o nieumyślne spowodowanie śmierci, za co grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Nastolatek i jego rodzice spotkali się z personelem szkoły w dniu strzelaniny, po tym jak nauczyciel zauważył jego niepokojące rysunki, ale nikt nie sprawdził jego plecaka pod kątem broni. Chłopak otworzył ogień wkrótce potem.