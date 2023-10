Co najmniej 21 osób, wśród nich cudzoziemcy, zginęło w katastrofie autokaru w Mestre, należącym administracyjnie do Wenecji na północy Włoch. Rannych jest 18 osób. Pojazd runął z wysokiego wiaduktu w rejonie stacji kolejowej. Według włoskiej agencji prasowej Ansa, powołującej się na ekipy ratowników, wśród ofiar są obywatele Ukrainy, Niemiec i Francji. Autobus był wynajmowany do przewozu turystów z kempingu w Mestre do Wenecji.

Upadek i pożar

Dzieci wśród ofiar

Przyczyna tragedii Reklama Apokaliptyczna scena - tak burmistrz Wenecji Luigi Brugnaro opisał to, co zobaczył na miejscu tragicznego wypadku. Upadek i pożar Reklama Gdy autobus runął z wiaduktu, stanął w płomieniach. Uwięzieni w środku ludzie wzywali pomocy i nie mogli się wydostać. Według informacji włoskich mediów większość pasażerów stanowili obcokrajowcy. Dzieci wśród ofiar Pięciu rannych jest w stanie ciężkim. Wśród ofiar jest dwoje dzieci. Przyczyna tragedii Jako możliwą przyczynę tragedii straż miejska podaje zasłabnięcie kierowcy, na co ma wskazywać brak śladów hamowania na asfalcie. Kierowca autobusu także zginął w wypadku. Pracujące na miejscu ekipy ratownicze powiadomiły, że wrak autobusu nie został jeszcze podniesiony, ponieważ utrzymuje się ryzyko wybuchu nowego pożaru. Nie wyklucza się, zaznaczyła Ansa, że w środku mogą znajdować się kolejni poszkodowani.