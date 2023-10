Afgańscy talibowie zwrócili się do władz Iranu, Iraku i Jordanii o udostępnienie im korytarza pozwalającego na przejazd do Izraela; chcą włączyć się do walk i "podbić Jerozolimę" - poinformował w sobotę wieczorem portal izraelskiego dziennika "Jerusalem Post".

"Jerusalem Post" powołuje się w swojej informacji na "doniesienia licznych mediów zagranicznych", zamieszczając screenshot wpisu talibów w jednym z mediów społecznościowych, który zamieszcza profil Visegrad 24. Reklama Izrael powołuje rezerwistów. "Tylu, ile będzie potrzeba, nawet setki tysięcy" Zobacz również Talibowie są radykalnymi muzułmanami, którzy w 2021 roku odzyskali władzę w Afganistanie po około 20-letniej przerwie spowodowanej stacjonowaniem w tym kraju wojsk zachodniej koalicji pod wodzą USA, w tym Polski. Koalicja wkroczyła tam po atakach terrorystycznych z 11 września 2001 roku na USA.