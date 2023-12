Talibowie, którzy przejęli władzę w Afganistanie w 2021 roku, mianowali swojego byłego rzecznika na stanowisko ambasadora w Chinach. To informację przekazało afgańskie ministerstwo spraw zagranicznych. Jest to pierwszy oficjalnie akredytowany przedstawiciel talibów od czasu przejęcia władzy, który został wysłany do jakiegokolwiek kraju.