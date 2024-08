Podczas konferencji prasowej prezentującej roczny raport ministerstwa podkreślono kluczowe "osiągnięcia", w tym zapewnienie kobietom dostępu do dziedziczenia, zapobieganie przemocy wobec kobiet, powstrzymanie sprzedaży kobiet, niszczenie instrumentów muzycznych i aresztowanie szamanów.

Ocenzurowano media i zniszczono instrumenty

I tak w ubiegłym roku zniszczono ponad 21 tys. instrumentów muzycznych (po dojściu do władzy w 2021 r. talibowie całkowicie zakazali muzyki - PAP). W kraju zamknięto 25 winnic (alkohol też jest zabroniony), a 90 procent materiałów dziennikarskich publikowanych w prasie, radiu i innych mediach zostało ocenzurowanych. Około 1000 twórców amuletów i szamanów zostało aresztowanych i postawionych przed sądem.

Blokada przymusowych małżeństw

Urzędnicy mają też na koncie osiągnięcia akceptowane, a nawet pożądane we współczesnym świecie. Ministerstwu udało się zapobiec ponad 300 przypadkom przymusowych małżeństw i prawie 300 przypadkom sprzedaży kobiet, a w ponad 700 przypadkach kobiety, które zostały pozbawione praw do dziedziczenia, mogły jednak skorzystać z należnego im spadku.

Do ministerstwa wpłynęło 9808 skarg, z których 5486 zostało rozpatrzonych. Spośród 13391 osób podejrzanych o czyny niemoralne 7204 zostały zatrzymane na 24 godziny, a 4737 innych zostało zatrzymanych na 72 godziny w ramach kary dyscyplinarnej - powiedział Mohibullah Mukhles, dyrektor departamentu ds. planowania i prawodawstwa.

Talibowie przejęli władzę w 2021

W sierpniu 2021 r. talibowie, islamscy radykałowie, którzy rządzili już Afganistanem w latach 1996-2001, ponownie przejęli władzę w tym kraju po wycofaniu się zagranicznych wojsk (m.in. polskich) pod przewodnictwem USA. Oficjalnie ani jedno państwo nie uznało legalności rządów talibów, choć wiele krajów - w tym kilka znaczących, takich jak Rosja czy Chiny, a także niektóre kraje Azji Centralnej - utrzymuje z Afganistanem rozwinięte stosunki gospodarcze i dyplomatyczne.

Afganistan doświadcza jednego z najgorszych kryzysów humanitarnych na świecie, co wiąże się z odcięciem wielu źródeł pomocy finansowej z zagranicy. Oprócz ograniczeń dotyczących praw kobiet talibowie poważnie ograniczyli wolność słowa i mediów, wielokrotnie zatrzymywali i torturowali przeciwników reżimu czy dziennikarzy.

Do kryzysu humanitarnego przyczyniło się m.in. odcięcie pomocy rozwojowej. Biuro ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej poinformowało, że ponad połowa populacji - 23 miliony osób - boryka się z niedożywieniem. Utrudniony jest dostęp do opieki zdrowotnej, a zakaz edukacji kobiet (dziewczętom zezwala się uczyć jedynie do 6. klasy) sprawi, że niedługo wystąpi niedobór pracownic służby zdrowia.