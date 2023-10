Na propalestyńskim wiecu pod operą w Sydney kilkaset osób krzyczało w poniedziałek "Pier... Żydów" i "Żydzi do gazu", co pokazuje nagranie opublikowane we wtorek przez Australijskie Stowarzyszenie Żydów. Policja prowadzi w tej sprawie dochodzenie.

W poniedziałkowy wieczór około tysiąca osób z flagami Palestyny i innych krajów arabskich przemaszerowało przez centrum Sydney do placu przed słynną operą, którą władze podświetliły kolorami izraelskiej flagi po sobotnich atakach Hamasu na Izrael, w których zginęło ponad 900 osób. Ministerstwo zdrowia Strefy Gazy podało, że najmniej 687 Palestyńczyków zginęło w izraelskich nalotach odwetowych. Policja prowadzi dochodzenie We wtorek australijska policja poinformowała, że prowadzi dochodzenie w sprawie protestu przed operą. Materiał filmowy udostępniony przez Australijskie Stowarzyszenie Żydów i opublikowany przez Sky News nie został jeszcze pozytywnie zweryfikowany. Premier Australii Anthony Albanese uznał doniesienia o antysemickich hasłach za "przerażające". Andrzej Mężyński