Departament Policji Nowego Jorku (NYPD) nakazał wszystkim funkcjonariuszom, niezależnie od stopnia, "stawić się w mundurach" i przygotować się do pełnienia służby. Zapowiedziano, że ewentualne prośby o zwolnienie z obowiązków służbowych w piątek nie będą uwzględniane, a zarządzenie pozostanie w mocy do odwołania - poinformował "New York Post".

Reklama

Jak dodał, nowojorska policja zdecydowała się też wzmocnić ochronę wszystkich 77 komisariatów na terenie miasta. Wydzielono dodatkowe siły do monitorowania wejść do tych obiektów oraz przylegających do nich parkingów.

W środę Reuters powiadomił, że Meszal, który kierował Hamasem do 2017 roku, wezwał muzułmanów z całego świata do "udania się w piątek na ulice oraz place świata arabskiego i islamu", aby wyrazić w ten sposób poparcie dla walczącego z Izraelem Hamasu.

Apel byłego lidera Hamasu

Reklama

Zwracam się do wszystkich, którzy nauczają i uczą się dżihadu (świętej wojny przeciwko +niewiernym+ - PAP) - to jest moment, by zastosować teorię w praktyce - oznajmił Meszal w oświadczeniu przesłanym agencji Reutera.

Mieszkający obecnie w Katarze były szef Hamasu zwrócił się też do rządów i społeczeństw Jordanii, Syrii, Libanu i Egiptu o bardziej zdecydowane wsparcie palestyńskich bojowników w walce z Izraelem.

7 października w godzinach porannych Izrael został z zaskoczenia zaatakowany ze Strefy Gazy przez palestyński Hamas. Uderzenie skutkowało największą liczbą ofiar śmiertelnych wśród Izraelczyków od 1973 roku, gdy państwo żydowskie stoczyło wojnę z koalicją syryjsko-egipską. W ciągu trwającego od pięciu dni konfliktu zginęło już około 1,2 tys. Izraelczyków i 1,1 tys. Palestyńczyków ze Strefy Gazy.