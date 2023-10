W demaskatorskim programie telewizji założonej przez Silvio Berlusconiego pokazano wulgarne i seksistowskie zachowanie Giambruno tuż przed wejściem na antenę. Sprawa ta trafiła w piątek na czołówki włoskich gazet i wywołała sensację.

Na nagraniu ujawnionym przez telewizję Mediaset były już partner włoskiej premier mówi:

"Czy mogę dotknąć mojego p***** kiedy z tobą rozmawiam?" pyta kolegę. "Czy wiesz, że ja i (imię) mamy romans? Cały Mediaset wie, teraz ty też wiesz, ale szukamy trzeciego uczestnika, ponieważ robimy trójkąty, a nawet czworokąty". "Żeby tu pracować".

Giorgia Meloni rozstała się z partnerem po 10 latach

Giorgia Meloni napisała w mediach społecznościowych: Moja relacja z Andreą Giambruno, trwająca prawie dziesięć lat, kończy się.

Dziękuję mu za wspaniałe lata, które spędziliśmy razem, za trudności, przez jakie przeszliśmy, i za to, że podarował mi to, co najważniejsze w moim życiu, czyli naszą córkę Ginevrę. Nasze drogi rozeszły się jakiś czas temu i nadszedł czas, by przyjąć to do wiadomości- podkreśliła premier.

Giorgia Meloni jest katoliczką, ale nie wyszła za mąż za ojca swego dziecka.

Z Rzymu Sylwia Wysocka