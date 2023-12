Część rodziny Giorgii Meloni pochodzi z Sardynii, podobnie jak komunisty Antonio Gramsciego (1891-1937), który po przejęciu władzy przez faszystów we Włoszech został aresztowany i spędził w więzieniu niemal całą resztę życia.

Historia rodziny Giorgi Meloni

Analizę rodzinnej historii włoskiej premier przeprowadził Alessio Vernetti. Punktem wyjściowym jego badań była miejscowość Ghilarza w prowincji Oristano na wyspie. To tam w połowie XIX wieku małżeństwo zawarli Gianpietro Delogu i Margherita Onida. Jedna z ich córek - Angela - to praprababcia Giorgii Meloni, a syn Francesco Antonio ożenił się z Pudenzaną Corrias, która została potem babcią Antonio Gramsciego. To zaś oznacza, że obojga - obecną premier i lidera komunistów - nie łączą bezpośrednie więzy krwi, ale należą do jednej, powiększonej rodziny.

"Dwa znane nazwiska na drzewie genealogicznym Giorgi Meloni"

Dziadek premier, reżyser Nino Meloni, urodził się w miejscowości Ghilarza, z której pochodziła też matka Gramsciego. Na tym samym drzewie genealogicznym widnieją też dwa bardzo znane nazwiska ze świata włoskiej polityki: były wieloletni współpracownik Silvio Berlusconiego, szef Urzędu Rady Ministrów za jego rządów – Gianni Letta, oraz Enrico Letta, który był premierem w latach 2013-2014; to wuj i bratanek.

Pierwszy to polityk centroprawicy, drugi – centrolewicy.