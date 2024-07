Premierka Włoch krytykuje wsparcie Chin dla Rosji

- Myślę, że na tym etapie dla Chin nie jest (czymś) wygodnym wspieranie rosyjskiego potencjału przemysłowego - powiedziała Meloni włoskim dziennikarzom. Dodała: - Nawet jeśli, jak wiemy, (Chiny) nie interweniują bezpośrednio, to jasne jest, że powoduje to tarcia.

Meloni wyraziła nadzieję, że naród chiński może naprawdę odgrywać "przewodnią rolę" w działaniach zmierzających do przywrócenia pokoju w Ukrainie.

Wizyta Meloni w Chinach

Włoska premierka, dla której jest to pierwsza oficjalna podróż do Chin, odkąd objęła urząd w 2022 r., w poniedziałek i wtorek spotkała się z najważniejszymi chińskimi politykami, w tym z przewodniczącym ChRL Xi Jinpingiem, premierem Li Qiangiem i przewodniczącym parlamentu Zhao Lejim.

- O ile z premierem i przewodniczącym Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych rozmowy dotyczyły przede wszystkim stosunków dwustronnych, to z przewodniczącym Xi Jinpingiem debata była szersza i wyraźnie obejmowała wszystkie tematy z agendy międzynarodowej - powiedziała Meloni, cytowana przez agencję Ansa. - Była to szczera, przejrzysta i pełna szacunku dyskusja na wszystkie tematy, w których Chiny wyraźnie pozostają nieodzownym partnerem do rozmów - podkreśliła.

Podczas niedzielnego spotkania z premierem Li Meloni wyraziła chęć "wznowienia dwustronnej współpracy", po opuszczeniu przez Włochy chińskiej inicjatywy Pasa i Szlaki. Ma w tym pomóc podpisany tego dnia "Plan działania na rzecz wzmocnienia globalnego partnerstwa strategicznego (2024-2027)".